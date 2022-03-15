В Росавиации отреагировали на отзыв сертификатов летной годности Бермудами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Безопасность полетов российских авиакомпаний не будет снижена после решения авиационных властей Бермудских островов отозвать сертификаты летной годности у самолетов из РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что безопасность эксплуатации самолетов является приоритетом российской авиации. Одобрение сертификатов летной годности продолжается строго по нормам международного воздушного права.
"На воздушных судах российских авиакомпаний, осуществляющих полеты в настоящее время, имеется необходимая бортовая документация, одобренная уполномоченным органом в области гражданской авиации Российской Федерации. Все воздушные суда соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные программой технического обслуживания сроки", – подчеркнули в Росавиации.
Уточняется, что подтверждение сертификата летной годности продолжат выдавать после регулярных проверок. В ходе них специалисты будут оценивать состояние каждого отдельного самолета.
"Фактическая работа по поддержанию летной годности воздушных судов, арендованных российскими авиакомпаниями, проводилась и проводится на территории Российской Федерации организациями и специалистами, имеющими достаточную компетенцию для организации процедур оценки технического состояния воздушных судов, установленных требованиями авиационного законодательства Бермуд", – продолжили в ведомстве.
Там добавили, что организации, поддерживающие летную годность самолетов в России, будут проверены на соответствие требованиям законодательства страны.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился приостановить соглашение с Бермудскими островами по надзору за самолетами. Ожидается, что решение позволит создать условия для регистрации гражданских лайнеров в госреестре РФ.
До этого директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева сообщила, что самолеты российских авиакомпаний могут перевести в реестр РФ без согласия лизингодателя. Она подчеркивала, что кабмин не принял решения по выкупу иностранных самолетов.
26 февраля Евросоюз ввел против России санкции, которые предполагают запрет на поставки гражданских самолетов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также приостанавливают действие страховок и техническое обслуживание воздушных судов из РФ.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Сотни российских самолетов остались без сертификатов летной годности
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