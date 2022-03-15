Мишустин распорядился приостановить соглашение с Бермудами по надзору за самолетами

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился приостановить соглашение с Бермудскими островами по надзору за самолетами. Об этом сообщается в телеграм-канале российского кабмина.

Решение позволит создать условия для регистрации гражданских лайнеров в госреестре РФ. Благодаря этому будут сняты риски для авиаперевозок пассажиров.

"Решение принято в связи с действиями авиационных властей Бермуд в отношении российских авиакомпаний по аннулированию сертификатов летной годности на гражданские воздушные суда и невыполнению технического обслуживания самолетов", – пояснили в правительстве.

Переход самолетов в российский госреестр позволит Росавиации осуществлять надзор за поддержанием их состояния.

Ранее директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева сообщила, что самолеты российских авиакомпаний могут перевести в реестр РФ без согласия лизингодателя. Она подчеркивала, что кабмин не принял решения по выкупу иностранных самолетов.

До этого начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Валерий Кудинов заявил, что авиакомпании РФ намерены вернуть часть самолетов лизингодателям. По его словам, с конца февраля в государственном реестре гражданских воздушных судов прошли регистрацию порядка 180 самолетов.

26 февраля Евросоюз ввел против России санкции, которые предполагают запрет на поставки гражданских самолетов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также приостанавливают действие страховок и техническое обслуживание воздушных судов из РФ.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.