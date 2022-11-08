Турция запретила пролет самолетов из РФ с двойной регистрацией – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Турция с начала ноября запретила пролет через свое воздушное пространство для российских самолетов с двойной регистрацией. Об этом со ссылкой на члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники в других авиаперевозчиках РФ сообщает РБК.

По словам Подгорной, из-за необходимости облетать Турцию длительность рейсов в Египет выросла на 20–30 минут, однако, отметила она, это не отразилось на стоимости туров, все обязательства перед туристами выполняются в полном объеме.

В Минтрансе РФ изданию сообщили, что намерены в ближайшее время обсудить данный вопрос с властями Турции. Представитель министерства отметил, что так называемая двойная регистрация, в которой зарубежные страны обвиняют Москву, является дискриминацией и прямо противоречит целям и задачам, закрепленным в статье 44 Чикагской конвенции.

В ведомстве указали, что для исключения нарушения положений этой конвенции Бермудам нужно исключить из своего реестра самолеты, зарегистрированные и эксплуатируемые в России.

"Соответствующие запросы российские перевозчики направляли в адрес бермудских авиавластей. <...> Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же "двойной регистрации", – сказали в министерстве транспорта РФ.

В середине марта премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился приостановить соглашение с Бермудскими островами по надзору за самолетами, чтобы создать условия для регистрации гражданских лайнеров в госреестре РФ.

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