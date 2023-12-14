Путин заявил, что парк воздушных судов в РФ перегружен иностранными самолетами

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Парк воздушных судов в России перегружен самолетами иностранного производства, российские авиакомпании в свое время закупали их в слишком большом количестве. Об этом Владимир Путин заявил в ходе "Итогов года".

Президент РФ отметил, что лучше бы российские авиакомпании озаботились рынком отечественной техники.

"У нас постоянно были споры с нашими компаниями, которые закупали без ограничений, ну условно без ограничений, но тем не менее слишком много, на мой взгляд, самолетов иностранного производства", – сказал Путин.

Вместе с тем российский лидер отметил, что Москва намерена собрать более 1 тысячи самолетов к 2030 году. По его словам, возможности для отечественного самолетостроения есть, специалистам, летчикам и обычным гражданам будет на чем летать.

Путин также рассказал, что РФ намерена произвести самолеты МС-21, переоборудовать имеющиеся воздушные суда отечественными двигателями.

"Нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного ПД-35, с мощной тягой. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе Ил-96-400. Кстати, он уже пошел в работу в грузовом варианте", – отметил президент.

Глава государства также уточнил, что авиакомпании РФ выкупили часть иностранных самолетов. После этого воздушные суда стали их собственностью.

Отвечая на вопросы в ходе мероприятия, Путин также подтвердил, что аэропорт Краснодара может быть открыт. Президент указал, что у властей есть главный критерий при решении вопроса об открытии авиагаваней на юге России – обеспечение безопасности пассажиров.