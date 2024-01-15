Правительство утвердило программу производства самолетов и двигателей в РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Кабмин РФ утвердил программу, по которой предусматривается наращивание производства самолетов, двигателей и приборов для авиапромышленности. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Для осуществления этой программы Мишустин одобрил использование средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сказано на сайте кабмина России.

"На возвратной основе можно привлечь на такие цели более 280 миллиардов рублей", – подчеркнул председатель правительства РФ.

В рамках программы будет реализовано переоснащение заводов, наращивание мощностей предприятий, проведение опытно-конструкторских работ и выпуск новых материалов для производства самолетов, двигателей и авиаприборов.

Мишустин, в свою очередь, заявил, что в течение шести лет необходимо построить более 600 воздушных судов. По его словам, основу российского авиапарка составят SSJ, МС-21, Ил-114, Ту-214 и Ил-96-300.

В сентябре 2022 года Объединенная авиастроительная корпорация и "Аэрофлот" подписали соглашение о намерениях по приобретению 339 самолетов российского производства. Среди них – 40 Ту-214 .



Около 42 млрд рублей направят на серийное производство самолета Ту-214 – Мишустин