29 февраля, 18:06Транспорт
Серийные поставки самолета МС-21 могут начаться в 2026 году
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Серийные поставки самолетов МС-21 могут быть перенесены с 2025 на 2026 год. Об этом сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Да, скорее всего. Может, даже 2026-й", – приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о серийных поставках самолетов в 2025 году.
Однако Чемезов добавил, что испытания МС-21 планируют завершить максимально быстро. При этом точной даты он не назвал.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российский МС-21 будет стоить дешевле аналогичного Boeing. Цена составит порядка 3 миллиардов рублей. Boeing при этом обходился в 5–6 миллиардов рублей.
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