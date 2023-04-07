Первые шесть лайнеров МС-21 с российскими двигателями поставят в 2024 году

Фото: телеграм-канал "ОДК | Объединенная двигателестроительная корпорация"

Серийные поставки самолетов МС-21 с российскими двигателями ПД-14 планируется начать в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Начало серийных поставок новейшего самолета МС-21 намечено на следующий год, будут переданы шесть лайнеров. Постепенно мы будем увеличивать темпы производства", – говорится в сообщении.

В 2024 году также планируют передать 14 двигателей ПД-14. Их серийное производство началось на заводе "ОДК-Пермские моторы" 6 апреля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах выпускать 100 самолетов ежегодно с 2026 года. Главной задачей на ближайший период он назвал сохранение текущих темпов производства. Необходимые меры по финансированию отрасли уже приняты, добавил Мишустин.

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