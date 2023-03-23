Мишустин заявил о планах выпускать более 100 самолетов в год с 2026 года

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с 2026 года Россия планирует выйти на выпуск 100 отечественных самолетов различных модификаций в год. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр, выступая с отчетом о работе правительства за 2022 год, пояснил, что меры по необходимому финансированию отрасли приняты. Важной задачей при достижении указанной цели он назвал сохранение текущих темпов производства.

Вместе с тем Мишустин сообщил, что первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируют организовать в течение двух месяцев. Его испытания были завершены в прошлом году.

"Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев", – пояснил премьер.

Ранее, по словам Мишустина, были проведены успешные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета "Байкал". В декабре 2022 года в РФ сертифицировали двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.

Российский пассажирский самолет МС-21, как стало известно ранее, будут выпускать только с отечественным двигателем ПД-14 из-за отказа в поставках импортной силовой установки. Ожидалось, что МС-21 будет оснащен двигателями Pratt & Whitney.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов тогда сообщил, что РФ следует вернуться к практике использования только отечественных самолетов, как это было во времена СССР. В таком случае неприятных ситуаций в сфере авиаперевозок больше не произойдет, заключил он.



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