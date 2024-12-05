"Известия": Минпромторг в 1,5 раза сократил план выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21

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Министерство промышленности и торговли РФ приняло решение о сокращении количества авиамоторов для перспективных SSJ-100, МС-21 и Ту-214, которые выпустят в России до 2026 года, передает газета "Известия".

Из-за измененных планов авиапроизводители получат только 128 силовых установок вместо 192, которые были изначально запланированы по программе развития авиаотрасли до 2030 года.



В министерстве также отметили, что в следующем году будут собраны 24 мотора, из которых шесть – ПД-8, семь – ПД-14 и одиннадцать – ПС-90. Уже в 2026-м их число увеличится до 104 двигателей: по 48 ПД-8 и ПД-14, а также 30 ПС-90.

Как выяснили СМИ, такие корректировки должны синхронизировать планы с положениями Комплексной программы развития гражданской авиаотрасли (КПГА) до 2030 года. При этом рост объемов ожидается в 2027–2030 годах.

В свою очередь, источники "Известий" в госструктурах предполагают последующие "актуализации" производственного плана из-за того, что ожидания рынка не оправдываются изначально представленным параметрам в программе.

В конце марта – начале апреля 2025 года в России пройдут первые полеты полностью импортозамещенного самолета МС-21. В этот же период также начнутся сертификационные полеты на полностью отечественном ПД-14.

Кроме того, ожидается, что отечественный самолет МС-21 будет вдвое дешевле аналогичного Boeing. Его стоимость составит около 3 миллиардов рублей, а Boeing – от 5 до 6 миллиардов.