Психиатр Шуров: взорвавший машину ДПС в Москве мог действовать в измененном состоянии

Два сотрудника ДПС погибли в результате взрыва на юге Москвы, сообщили в Следственном комитете. По данным СМИ, преступник мог сделать это под влиянием мошенников. Последние подробности – в материале Москвы 24.

Неизвестный со взрывчаткой

Взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников ДПС 24-летний лейтенант полиции Илья Климанов и 25-летний лейтенант полиции Максим Горбунов, произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря. По данным Следственного комитета, перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля.





Светлана Петренко официальный представитель СК РФ Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (222.1 УК РФ). На место происшествия незамедлительно выехали следователи, криминалисты и оперативные службы. Для установления всех обстоятельств, в том числе мощности взрывного устройства и механизма его приведения в действие, будут проведены взрывотехническая, медицинская и генетическая экспертизы.

Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале выразила глубокие соболезнования семьям погибших сотрудников. В ведомстве подчеркнули, что их родным будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь. По данным "Московского комсомольца", Климанов и Горбунов были не только коллегами, но и друзьями с детства, которые выросли в одном доме в подмосковном поселке Михнево.

Версии

Очевидец происшествия Виктор рассказал журналистам, что изначально услышал очень громкий хлопок. Когда вышел на улицу, на месте уже выставили оцепление.

"Я подошел поближе, все разбросано. Автомобиль ДПС видел, людей никого не было", – рассказал очевидец.

При этом в беседе с телеграм-каналом SHOT он уточнил, что незадолго до взрыва заметил мужчину в маске и капюшоне, который бродил рядом с припаркованной служебной машиной и заглядывал в окна других автомобилей. После хлопка очевидцы сняли на видео подозрительный серый седан, который кружил по району неподалеку от места случившегося.

Источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, предположил, что исполнитель взрыва мог быть доведен до преступления телефонными мошенниками. По его словам, неизвестные могли убедить мужчину, что он участвует в секретной контрразведывательной миссии. Заданием якобы стала закладка взрывного устройства под автомобиль ДПС. Собеседник предположил, что злоумышленники могли обмануть его, взломав сервис "Госуслуги".

Версию с телефонными мошенниками опубликовал и телеграм-канал Mash. По информации издания, 24-летний исполнитель взрыва под влиянием аферистов мог приехать в Москву из Ивановской области.

Психиатр Василий Шуров подробно описал механизм подобного воздействия, сообщает NEWS.ru. Эксперт пояснил, что интенсивное многосуточное давление по отработанным психологическим скриптам способно довести человека до состояния измененного сознания, граничащего с психозом.

"Подрывнику наверняка внушили, что проводится спецоперация, и взяли слово о неразглашении. Конечно, в такой ситуации человек становится очень странным, дерганным, не спит", – заявил Шуров.





Василий Шуров психиатр Постоянно получает какие-то звонки, он с трубкой убегает. Возможна потеря аппетита, раздражительность. Там миллион всяких маячков. Судя по всему, его вели несколько суток, довели до этого полупсихозного состояния, чтобы он совсем себе отчет не отдавал.

Эксперт подчеркнул цинизм и жестокость подобных схем, отметив, что профессиональные организаторы называют своих жертв "биодронами".

В то же время исполнитель мог действовать не в одиночку, предположил в беседе с журналистами издания глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. По его мнению, косвенно на это указывают слова очевидцев о подозрительной машине, замеченной неподалеку от места взрыва. При этом он подчеркнул, что его слова являются лишь теорией.

Военкор Александр Сладков предположил в своем телеграм-канале, что взрыв может быть попыткой Украины и Запада открыть "второй фронт" внутри России. Он отметил, что перед силовыми структурами теперь стоит задача масштабного противодействия подобным угрозам.

"Мечта была – в полицию пойти"

Погибших полицейских их коллеги и родные охарактеризовали как "молодых, веселых ребят", увлеченных своим делом. Оба, по словам знакомых, находились на хорошем счету.

Максим Горбунов, 25-летний выпускник ведомственного вуза МВД, поступил на службу в феврале 2022 года. У него остались супруга и девятимесячная дочь. Отец полицейского рассказал порталу MSK1.ru, что сын сознательно шел к этой профессии.





отец Максима Горбунова Мечта была его в полицию пойти. Он служил спасателем в Москве. И оттуда он пришел и сказал: "Папа, я хочу в ГАИ пойти". Я говорю: "Хочешь, иди". Отучился и вот с 22-го года у нас.

Илья Климанов служил в полиции с октября 2023-го. Его старший брат Дмитрий в беседе с журналистами назвал погибшего родственника человеком, для которого служба стала призванием.

"Это его личное, да, его личные желания, его мечта, так сказать, после армии. Хороший малый был, достойный. Как старший брат я могу сказать, что это был лучший пример для меня в моей жизни. Я у него учился", – поделился Дмитрий.

Кроме того, Климанов был известным в родном поселке игроком футбольной команды, рассказали "Российской газете" его друзья. По их словам, на поле Илья был лидером коллектива и его капитаном.

