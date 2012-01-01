Baza: предполагаемый исполнитель убийства Москалика жил с ним в одном подъезде

Утром в пятницу, 25 апреля, в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Что известно об убийстве высокопоставленного военнослужащего – в материале Москвы 24.

Что произошло

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в 10:40 во дворе жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе.

Изначально предполагалось, что причиной взрыва иномарки стало газобаллонное оборудование, однако позже было установлено, что взрыв произошел после детонации самодельного взрывного устройства (СВУ). Взрыв прогремел в тот момент, когда Москалик выходил из дома.

Эксперты СК выяснили, что СВУ было начинено поражающими элементами. Его фрагменты оказались разбросаны в районе места взрыва. В оперативных сулжбах указали, что мощность устройства превысила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. При этом взрыв оказался усилен за счет газового баллона, который находился в машине.

По данным СМИ, что взрывная волна оказалась настолько сильной, что отбросила генерала на несколько метров. При этом, Mash отметил, в квартирах первого-третьего этажей в доме напротив оказались выбиты стекла, еще шесть окон разбились в результате попадания в них осколков.

Следователи квалифицировали случившееся как убийство. Возбуждено уголовное дело по статьям 105, 222.1 УК РФ ("Убийство", "Незаконный оборот взрывчатых веществ").

Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащий погиб в результате террористической атаки.

Версии

За погибшим генералом могли следить несколько месяцев, отметил телеграм-канал SHOT. Предположительно, злоумышленники надеялись таким образом установить его точный распорядок дня, вплоть до времени выхода из подъезда. По одной из версий, взорвавшийся автомобиль заранее подогнали к дому Москалика.

Также не исключено, что организаторы взрыва привели СВУ в действие дистанционно, наблюдая за происходящим с подъездного балкона соседнего дома, отметил источник.

Жители дома сообщили телеграм-каналу Baza, что автомобиль, который был взорван, припарковали 16 апреля. Тогда же последний раз видели водителя машины – вскоре, отмечают СМИ, он улетел из России в Турцию. Кроме того, подозреваемый в течение месяца снимал квартиру в том же подъезде, где жил генерал.

СМИ также выяснили, что СВУ было сделано на основе осколочных боеприпасов для подствольных гранатометов (ВОГ). Утверждается, что их установили по всей машине, однако больше всего ВОГ было размещено в левой части багажника.

С января 2025 года взорвавшийся автомобиль перепродавали по меньшей мере три раза, отмечают СМИ. Изначально владелицей машины была 35-летняя Маргарита В. Женщина переписала авто на неизвестного гражданина Азербайджана 1995 года рождения, который через короткий срок перепродал машину 26-летнему Андрею П. Тот, в свою очередь, спустя неделю продал иномарку 40-летнему Игнату Кузину, который оказался уроженцем украинского города Сумы. Сделка якобы была заключена в феврале 2025 года.

Кузин стал последним хозяином машины. По данным СМИ, российский паспорт и права мужчина получил в 2015 году в Карачаево-Черкесии. За год до этого он являлся сотрудником мариупольского завода "Азовсталь". Когда на предприятии сократили производство, мужчина начал регулярно ездить на подработку в Россию.

По данным Mash, Кузин был зарегистрирован в Химках. При этом фотографии в социальных сетях мужчина не выкладывал 10 лет. Тем не менее время от времени он публиковал посты, содержание которых было направлено против властей Украины. В частности, после Майдана Кузин обвинял новое руководство страны в развязывании боевых действий в Донбассе.

При этом многие телеграм-каналы обратили внимание, что почерк теракта напоминает способ покушения на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, которое было совершено в декабре 2024 года.

Чем известен генерал Москалик

Ярослав Москалик отвечал в Генштабе за оперативное управление российскими войсками и планирование военных операций. Управление, которое он возглавлял, ответственно за мобилизационную готовность армии. Также его представители занимаются планированием кадровых ресурсов и координируют взаимодействие между военными округами.

При этом, по данным телеграм-канала "Рыбарь", Москалик относился к числу ключевых кандидатов на должность главы Национального центра управления обороной России.

Источник также сообщил журналистам, что Москалика характеризовали как "одного из самых толковых и требовательных офицеров" в данном управлении. Именно потому, что он требовал от своих подчиненных высоких результатов, его недолюбливали, утверждает канал.

Информации о личной жизни и карьере Москалика в открытом доступе нет. Однако известно, что в 2021 году он находился на посту заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба.

