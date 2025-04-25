25 апреля, 12:03Происшествия
Уголовное дело заведено после взрыва автомобиля в Балашихе
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
Следователи возбудили уголовное дело в связи со взрывом автомобиля в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Как уточнили в ведомстве, на место ЧП уже выехали следователи, криминалисты и эксперты, а также оперативные подразделения правоохранительных органов.
Инцидент произошел в пятницу, 25 апреля, во дворе жилого дома на бульваре Нестерова. Отмечалось, что на место прибыла следственно-оперативная группа для выяснения причин взрыва и личности пострадавшего.
Позже СМИ сообщили, что в результате произошедшего погиб один человек. Предварительно, причиной взрыва автомобиля стал газовый баллон.
Ранее в Донецке взорвалась Toyota Land Cruiser Prado. В результате пострадали два человека. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Спустя время был задержан мужчина, который оказался причастен к подрыву внедорожника.
Уголовное дело возбуждено по факту убийства генерала Москалика