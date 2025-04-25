Уголовное дело заведено после взрыва автомобиля в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Следователи возбудили уголовное дело в связи со взрывом автомобиля в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, на место ЧП уже выехали следователи, криминалисты и эксперты, а также оперативные подразделения правоохранительных органов.

Инцидент произошел в пятницу, 25 апреля, во дворе жилого дома на бульваре Нестерова. Отмечалось, что на место прибыла следственно-оперативная группа для выяснения причин взрыва и личности пострадавшего.

Позже СМИ сообщили, что в результате произошедшего погиб один человек. Предварительно, причиной взрыва автомобиля стал газовый баллон.

Ранее в Донецке взорвалась Toyota Land Cruiser Prado. В результате пострадали два человека. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Спустя время был задержан мужчина, который оказался причастен к подрыву внедорожника.