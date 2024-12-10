РЕН ТВ: рабочие в Москве сожгли авто начальника за невыплату зарплаты

Рабочие на Базовской улице в Москве подожгли машину начальника марки Haval за то, что он не выплатил им вовремя зарплату, передает РЕН ТВ

В СМИ подчеркнули, что правоохранители уже опросили хозяина автомобиля. Оказалось, что он является начальником строительной компании. Пострадавший рассказал полицейским, что перед инцидентом у него был конфликт с 55-летним работником Владимиром К.

"Последний был недоволен тем, что ему не платили зарплату", – заявил хозяин сгоревшего авто.

Работник компании и его товарищи подожгли автомобиль руководителя компании. Из-за этого машина сгорела полностью. В настоящее время поджигатель задержан, а ущерб от его действий оценивается в 1,7 миллиона рублей.

Ранее полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге машины, припаркованной на Кантемировской улице в Москве. По предварительным данным, злоумышленник из хулиганских побуждений поджег автомобиль, огонь которого перекинулся на рядом стоящую машину. Общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей.

