РЕН ТВ: рабочие в Москве сожгли авто начальника за невыплату зарплаты

10 декабря, 18:47Происшествия
В СМИ подчеркнули, что правоохранители уже опросили хозяина автомобиля. Оказалось, что он является начальником строительной компании. Пострадавший рассказал полицейским, что перед инцидентом у него был конфликт с 55-летним работником Владимиром К.
"Последний был недоволен тем, что ему не платили зарплату", – заявил хозяин сгоревшего авто.
Работник компании и его товарищи подожгли автомобиль руководителя компании. Из-за этого машина сгорела полностью. В настоящее время поджигатель задержан, а ущерб от его действий оценивается в 1,7 миллиона рублей.
Ранее полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге машины, припаркованной на Кантемировской улице в Москве. По предварительным данным, злоумышленник из хулиганских побуждений поджег автомобиль, огонь которого перекинулся на рядом стоящую машину. Общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей.
Водитель поджег собственный автомобиль на столичном концерте ради трюка