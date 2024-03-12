Полиция задержала подозреваемого в серии поджогов автомобилей в Подмосковье

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Сотрудники подмосковного главка МВД РФ задержали мужчину, который подозревается в серии поджогов автомобилей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Он действовал в ночное время на территории Ленинского городского округа Московской области. Для реализации своих замыслов покупал жидкость для розжига, пропитывал ею ткань и поджигал на колесах автомобилей", – рассказала Волк.

От действий злоумышленника пострадали три автомобиля. Возгорание четвертой машины удалось потушить вовремя подоспевшему дворнику.

В отношении задержанного возбудили дело об умышленном повреждении чужого имущества. Его арестовали.

Ранее полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге машины, припаркованной на Кантемировской улице в Москве. По предварительным данным, злоумышленник из хулиганских побуждений поджег автомобиль, огонь которого перекинулся на рядом стоящую машину. Общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей.

