Подростка задержали в Орле за поджог релейного шкафа по заданию незнакомца из Сети

Фото: depositphotos/alexraths

В Орле задержали подростка, который со своим знакомым решил устроить поджог релейного шкафа по заданию неизвестного человека в Сети. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

"Несовершеннолетний привлек знакомого, вместе они прибыли на перегон станций Орел – Стальной Конь Орловско-Курского региона Московской железной дороги и совершили поджог релейного шкафа... Указанные лица были установлены и задержаны", – говорится в сообщении.

Незнакомец, написавший подростку с предложением поджечь релейный шкаф, являлся сторонником украинской армии. В качестве вознаграждения он предложил несовершеннолетнему деньги.

В результате подростка обвинили в диверсии. Следствие планирует ходатайствовать о его аресте. В отношении знакомого несовершеннолетнего применят иной процессуальный порядок привлечения к ответственности.

До этого двое подростков подожгли релейный шкаф на перегоне станций Савеловского направления. За это им пообещали 150 долларов. Несовершеннолетних привлекли к совершению преступления через интернет.



ФСБ задержала агента украинской разведки, подорвавшего железнодорожные пути в Крыму