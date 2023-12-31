Тамбовский суд заключил под стражу троих подозреваемых за поджог оборудования РЖД

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Суд в Тамбовской области 31 декабря заключил под стражу троих мужчин, которые подозреваются в поджоге оборудования на железной дороге. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов по региону в своем телеграм-канале.

По версии следователей, 28 декабря подозреваемые по заданию неустановленного лица за 15 тысяч рублей подожгли железнодорожное оборудование, тем самым причинив ущерб ОАО "РЖД" в размере 111 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ ("Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"), указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что суд отправил мужчин под стражу до 29 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине задержали двух подростков 2005 и 2006 годов рождения по делу о поджоге релейного шкафа Московской железной дороги (МЖД). По информации следствия, 13 декабря несовершеннолетние подожгли оборудование на 320-м километре железнодорожного перегона между станциями Михнево и Усады Павелецкого направления МЖД. Молодые люди действовали по указанию из переписки в одном из мессенджеров, уточнили в СК.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ ("Диверсия"). Подросткам уже предъявили обвинение, они признали свою вину и раскаялись, подчеркнули в СК России.

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