Задержан житель Орла, совершивший диверсии на объектах транспорта и связи по заданию СБУ

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Задержан житель Орла, совершивший несколько диверсий на объектах транспорта и связи. Как сообщает управление ФСБ по региону, злоумышленник действовал по заданию Службы безопасности Украины.

В отношении мужчины завели уголовное дело о государственной измене.

"Установлена причастность к противоправным деяниям 38-летнего жителя областного центра, получены доказательства совершения им указанных действий по заданию Службы безопасности Украины за денежные вознаграждения", – передает РИА Новости сообщение УФСБ.

Отмечается, что он получал указания через мессенджер.

В рамках допроса мужчина признался, что 23 июня и 9 июля этого года совершил поджог релейного шкафа, а также в том, что причастен к возгоранию крыши объекта связи, которое произошло 23 августа в Орле. Он добавил, что раскаивается.

Злоумышленника заключили под стражу. Расследование дела продолжается.

Правоохранители уточнили в беседе с агентством, что объектом связи, о котором ранее шла речь, является административное здание филиала областного радиотелевизионного центра.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России арестовали жителя Приморского края, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.

Уточнялось, что злоумышленник собирал и отправлял данные о военной инфраструктуре региона по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Однако, по словам самого мужчины, он осознавал, что таким образом адресат может навредить безопасности России, включая осуществление нападения на РФ.



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