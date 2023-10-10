ФСБ арестовала жителя Приморья по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Фото: depositphotos/daboost

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России арестовали жителя Приморского края, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. Об этом РИА Новости рассказал представитель регионального управления ведомства.

Как сообщили в ФСБ, злоумышленник собирал и отправлял данные о военной инфраструктуре региона по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Однако, по словам самого мужчины, он осознавал, что таким образом адресат может навредить безопасности России, включая осуществление нападения на РФ.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье 275 УК РФ "Госизмена". Сейчас он задержан и заключен под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Алтайском крае мужчину из Челябинской области, который планировал осуществить подрыв администрации города Рубцовска по указанию проукраинской террористической организации. В отношении злоумышленника начали дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном хранении взрывчатых веществ.

"Актуальный репортаж": российского хоккеиста задержали в Польше по обвинению в шпионаже