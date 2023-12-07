07 декабря, 10:05Происшествия
В Калининградской области задержали организатора диверсий в 15 регионах РФ
Фото: depositphotos/Grigorenko
Российские спецслужбы задержали 21-летнего жителя Калининградской области, организовавшего в начале этого года поджоги на транспортных объектах в 15 регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По версии следствия, подозреваемый с помощью интернет-мессенджеров установил отношения конфиденциального сотрудничества с сотрудником спецслужб Украины. По его заданию злоумышленник за денежное вознаграждение искал людей для помощи в поджогах объектов связи и транспортной инфраструктуры.
С февраля по март текущего года подозреваемый привлек к данной преступной деятельности ряд лиц, проживающих в 15 регионах России. Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом. При этом благодаря оперативному реагированию правоохранительные органы предотвратили пять из них и задержаны 10 исполнителей.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Крыму россиянина, который отправлял на Украину компоненты для военной авиатехники. Его действия классифицировали по статье "Государственная измена".
Также в аэропорту Кемерово задержали 36-летнего мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. Против него возбудили уголовные дела об участии в террористической организации и государственной измене.
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