В Калининградской области задержали организатора диверсий в 15 регионах РФ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы задержали 21-летнего жителя Калининградской области, организовавшего в начале этого года поджоги на транспортных объектах в 15 регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии следствия, подозреваемый с помощью интернет-мессенджеров установил отношения конфиденциального сотрудничества с сотрудником спецслужб Украины. По его заданию злоумышленник за денежное вознаграждение искал людей для помощи в поджогах объектов связи и транспортной инфраструктуры.

С февраля по март текущего года подозреваемый привлек к данной преступной деятельности ряд лиц, проживающих в 15 регионах России. Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом. При этом благодаря оперативному реагированию правоохранительные органы предотвратили пять из них и задержаны 10 исполнителей.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Крыму россиянина, который отправлял на Украину компоненты для военной авиатехники. Его действия классифицировали по статье "Государственная измена".

Также в аэропорту Кемерово задержали 36-летнего мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. Против него возбудили уголовные дела об участии в террористической организации и государственной измене.

ФСБ задержала жителя Крыма за сотрудничество с СБУ