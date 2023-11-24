В Крыму задержали россиянина за отправку компонентов военной техники на Украину

Фото: 123RF/grigorenko

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Крыму россиянина, который отправлял на Украину компоненты для военной авиатехники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, он осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства", – говорится в сообщении.

Гражданина задержали в Феодосии. Его действия классифицировали по статье "Государственная измена".

Ранее в Воронеже задержали агента СБУ за подготовку теракта против военного РФ. Он готовился к совершению теракта по указанию украинских спецслужб. После задержания агент признался в содеянном.

