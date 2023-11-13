13 ноября, 19:04Происшествия
Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене
Фото: depositphotos/belchonock
Лефортовский районный суд Москвы отправил мужчину, подозреваемого в госизмене, под арест. Это следует из данных картотеки суда, сообщает Агентство "Москва".
В материале отмечается, что судья Сергей Рябцев удовлетворил ходатайство следствия об аресте Прутченкова М. А.
Какие-либо дополнительные детали не раскрываются. Заседания проходят в закрытом режиме из-за материалов дела с пометкой "секретно".
Ранее по обвинению в госизмене арестовали томского хакера, действия которого курировала Украина. Кировский районный суд принял решение заключить подозреваемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры в РФ под стражу.
Сотрудникам ФСБ удалось выявить и оперативно пресечь противоправную деятельность мужчины, которая была направлена против безопасности России.
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