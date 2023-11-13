Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Фото: depositphotos/belchonock

Лефортовский районный суд Москвы отправил мужчину, подозреваемого в госизмене, под арест. Это следует из данных картотеки суда, сообщает Агентство "Москва".

В материале отмечается, что судья Сергей Рябцев удовлетворил ходатайство следствия об аресте Прутченкова М. А.

Какие-либо дополнительные детали не раскрываются. Заседания проходят в закрытом режиме из-за материалов дела с пометкой "секретно".

Ранее по обвинению в госизмене арестовали томского хакера, действия которого курировала Украина. Кировский районный суд принял решение заключить подозреваемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры в РФ под стражу.

Сотрудникам ФСБ удалось выявить и оперативно пресечь противоправную деятельность мужчины, которая была направлена против безопасности России.



ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ