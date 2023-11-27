Жительницу Самары задержали по подозрению в госизмене

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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жительницу Самары по подозрению в совершении госизмены. О происшествии рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

"Задержанная склоняла российских военнослужащих – участников специальной военной операции – к переходу на сторону ВСУ. В качестве аргументов использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС РФ", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что злоумышленница является пособницей спецслужб Украины.

Ранее по обвинению в госизмене арестовали томского хакера, действия которого курировала Украина. Кировский районный суд принял решение заключить подозреваемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры в РФ под стражу.

Сотрудникам ФСБ удалось выявить и оперативно пресечь противоправную деятельность мужчины, которая была направлена против безопасности России.



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