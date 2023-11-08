Жителя Бурятии задержали за склонение военных к переходу на сторону ВСУ

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Силовики задержали жителя Бурятии за склонение военных к переходу на сторону украинской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", – рассказали в ведомстве.

По данным ФСБ, злоумышленник предоставлял солдатам ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ, а затем предлагал выйти на связь с представителями украинских спецслужб и батальона "Азов" (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация).

В настоящее время ведется расследование уголовного дела о госизмене.

Ранее Западный окружной военный суд назначил бизнесмену из Калининграда Андрею Гальчевскому 11 лет тюрьмы по статье "Госизмена" за попытку мужчины вступить в иностранный легион ВСУ и призыв в соцсетях убивать глав российских военкоматов.

Мужчину также лишили права заниматься деятельностью по администрированию сайтов в течение двух лет.



ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ