08 ноября, 10:14Происшествия
Жителя Бурятии задержали за склонение военных к переходу на сторону ВСУ
Фото: 123RF/grigorenko
Силовики задержали жителя Бурятии за склонение военных к переходу на сторону украинской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", – рассказали в ведомстве.
По данным ФСБ, злоумышленник предоставлял солдатам ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ, а затем предлагал выйти на связь с представителями украинских спецслужб и батальона "Азов" (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация).
В настоящее время ведется расследование уголовного дела о госизмене.
Ранее Западный окружной военный суд назначил бизнесмену из Калининграда Андрею Гальчевскому 11 лет тюрьмы по статье "Госизмена" за попытку мужчины вступить в иностранный легион ВСУ и призыв в соцсетях убивать глав российских военкоматов.
Мужчину также лишили права заниматься деятельностью по администрированию сайтов в течение двух лет.
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