Подростков задержали за поджог релейного шкафа в подмосковном Ступине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двух подростков 2005 и 2006 годов рождения задержали по делу о поджоге релейного шкафа Московской железной дороги (МЖД). Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба СК РФ.

Установлено, что 13 декабря двое несовершеннолетних находились в Ступинском городском округе Подмосковья, на 320-м километре железнодорожного перегона между станциями Михнево и Усады Павелецкого направления МЖД. Они подожгли релейный шкаф, из-за чего тот пришел в негодность. Молодые люди действовали по указанию из переписки в одном из мессенджеров, уточнили в СК.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ ("Диверсия"). Затем сотрудники линейного управления МВД РФ на станции Москва-Павелецкая вместе с коллегами из ФСБ выявили и задержали подростков.

Уточняется, что им уже предъявили обвинение в диверсии. Они признали свою вину и раскаялись, подчеркнули в следственном органе.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, пытавшегося поджечь релейный шкаф на станции Псков-Товарный по заданию куратора с Украины. Его обезвредили в момент, когда он пытался открыть шкаф разводным ключом.

До этого, 21 августа, произошел поджог релейного шкафа на станции Солнечная Киевского направления МЖД. Движение поездов было восстановлено в тот же день.

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