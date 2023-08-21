Поезда Киевского направления МЖД отстают от графика из-за поджога релейного шкафа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда Киевского направления Московской железной дороги движутся с отставанием от расписания, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Это связано с поджогом релейного шкафа на станции Солнечная. В пресс-службе уточнили, что на территории происшествия работает команда специалистов.

Вместе с этим перевозчик напомнил об уголовной ответственности за незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта.

Ранее поезда на Казанском направлении Московской железной дороги следовали с опозданиями от графика из-за грозы. Специалисты задействовали необходимые меры для сокращения времени задержки поездов. Всем пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.