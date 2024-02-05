В Москве арестован инспектор безопасности РЖД, признавший вину в поджоге релейного шкафа

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Басманный районный суд Москвы арестовал инспектора безопасности РЖД Романа Болдырева, обвиняемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Мужчину заключили под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 3 апреля 2024 года.

Суд в Тамбовской области 31 декабря заключил под стражу троих мужчин, которые подозреваются в поджоге оборудования на железной дороге. По версии следователей, 28 декабря подозреваемые по заданию неустановленного лица за 15 тысяч рублей подожгли железнодорожное оборудование, тем самым причинив ущерб ОАО "РЖД" в размере 111 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Суд отправил мужчин под стражу до 29 февраля 2024 года.

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