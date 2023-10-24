24 октября, 20:23Происшествия
В Москве задержан мужчина, устроивший поджог машин на Профсоюзной улице
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
В Москве задержали мужчину, который обвиняется в поджоге машин на Профсоюзной улице. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, ночью 22 октября 37-летний злоумышленник намеренно поджег припаркованный около одного из жилых домов на Профсоюзной улице автомобиль. Он почти полностью сгорел и не подлежит восстановлению. Кроме того, пострадали еще три машины, стоящие рядом.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества"). Ход расследования дела контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура.
Уточняется, что фигуранту уже предъявлено обвинение, с учетом позиции прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В сентябре сообщалось, что в Солнцеве задержали мужчину, который поджигал машины. 26-летний житель Ленинградской области на парковке жилого комплекса устроил пожар. От огня пострадали автомобили Toyota, Range Rover и Volkswagen.
Отмечается, что молодого человека отправили под арест.
"Московский патруль": полиция ищет виновных в поджоге автомобилей на Профсоюзной улице
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