В Москве задержан мужчина, устроивший поджог машин на Профсоюзной улице

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве задержали мужчину, который обвиняется в поджоге машин на Профсоюзной улице. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ночью 22 октября 37-летний злоумышленник намеренно поджег припаркованный около одного из жилых домов на Профсоюзной улице автомобиль. Он почти полностью сгорел и не подлежит восстановлению. Кроме того, пострадали еще три машины, стоящие рядом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества"). Ход расследования дела контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура.

Уточняется, что фигуранту уже предъявлено обвинение, с учетом позиции прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В сентябре сообщалось, что в Солнцеве задержали мужчину, который поджигал машины. 26-летний житель Ленинградской области на парковке жилого комплекса устроил пожар. От огня пострадали автомобили Toyota, Range Rover и Volkswagen.

Отмечается, что молодого человека отправили под арест.

"Московский патруль": полиция ищет виновных в поджоге автомобилей на Профсоюзной улице