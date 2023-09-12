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12 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": трое юношей на самокатах обокрали и сожгли автомобиль в Москве

"Московский патруль": трое юношей на самокатах обокрали и сожгли автомобиль в Москве

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В Москве в ближайшее время предстанут перед судом трое подозреваемых в поджоге автомобиля и краже.

Сначала молодые люди подъехали на самокате к машине, закидали ее камнями, украли из нее магнитолу, после чего подожгли. Предположительно, поджог был совершен с целью скрыть кражу, однако преступление было снято камерой наружного видеонаблюдения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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