12 сентября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": трое юношей на самокатах обокрали и сожгли автомобиль в Москве
В Москве в ближайшее время предстанут перед судом трое подозреваемых в поджоге автомобиля и краже.
Сначала молодые люди подъехали на самокате к машине, закидали ее камнями, украли из нее магнитолу, после чего подожгли. Предположительно, поджог был совершен с целью скрыть кражу, однако преступление было снято камерой наружного видеонаблюдения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль