Актрису Бабушкину задержали вместе с мужем в центре Москвы – СМИ

Фото: телеграм-канал "Кристина Бабушкина"

Известная по сериалу "Беспринципные" актриса Кристина Бабушкина была задержана в центре Москвы вместе с мужем, сообщает газета "Известия".

"Правоохранители остановили машину, чтобы проверить документы. После этого вместе с мужем Бабушкину доставили в отделение", – сказал источник журналистов.

Отмечается, что автомобиль 45-летней актрисы остановили сотрудники ГИБДД на улице Коровий Вал.

Ранее актрису Наталью Дрожжину приговорили к 4 годам условно по делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова.

Собранные следователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора также в отношении супруга актрисы Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия, отметили в ведомстве. Известно, что представитель Дрожжиной обжаловал приговор.

Уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова было возбуждено 18 сентября 2020 года. Через два месяца были задержаны Дрожжина и Цивин, В августе 2021 года уголовное дело возбудили и против Бублия.

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