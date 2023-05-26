Актрису Наталью Дрожжину приговорили к 4 годам условно за присвоение имущества Баталовых

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актрису Наталью Дрожжину приговорили к 4 годам условно по делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве в своем официальном телеграм-канале.

Собранные следователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора также в отношении супруга актрисы Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия, отметили в ведомстве.

Дрожжина и Цивин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4, статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", Бублий – по части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ "Пособничество в совершении мошенничества, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение" и части 1 статьи 202 УК РФ "Злоупотребление полномочиями частным нотариусом".

"Данное уголовное дело было возбуждено по поручению Председателя СК РФ Александра Бастрыкина после того, как о ситуации с имуществом семьи Баталова было рассказано в СМИ. Ход расследования дела находился на контроле главы ведомства", – указано в сообщении.

Суд приговорил Цивина к 5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, Бублия приговорили к 5 годам общего режима и лишили его права заниматься нотариальной деятельностью в течение двух лет.

Представитель Дрожжиной обжаловал приговор.

"С приговором мы не согласны и уже подали апелляционную жалобу на судебное решение", – передает его слова ТАСС.

В январе 2022 года прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении актрисы Дрожжиной, ее супруга и Бублия по делу о мошенничестве.

Уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова было возбуждено 18 сентября 2020 года. Через два месяца были задержаны Дрожжин и Цивин, В августе 2021 года уголовное дело возбудили и против Бублия.

