Против оформлявшего сделки с недвижимостью семьи Баталова нотариуса возбудили дело

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В отношении нотариуса, обеспечивавшего оформление незаконных сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, возбудили уголовное дело о пособничестве в совершении мошенничества и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

"По требованию прокуратуры в отношении нотариуса, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по пункту 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ ("Пособничество в совершении мошенничества") и части 1 статьи 202 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами").

Уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова было возбуждено 18 сентября 2020 года. По данным следствия, вдова и дочь актера обманом лишились двух квартир, доли в четырехкомнатной квартире, мастерской Баталова, а также крупной суммы.

По обвинению в рамках дела были задержаны актриса Наталья Дрожжина и ее супруг, юрист Михаил Цивин. В настоящее время с ними проводятся необходимые следственные мероприятия.

Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года. Он был актером Центрального театра Российской армии и МХАТ имени Горького. Многим он запомнился по игре в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и других.