СК изъял у Цивина и Дрожжиной архив Баталова

Фото: пресс-служба Хамовнического суда

Следователь изъял из столичной квартиры артистки Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина документы из архива актера Алексея Баталова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката семьи Баталовых Павла Астахова, в квартире Дрожжиной и Цивина нашли ключ с биркой, указывающей на сейф в квартире дочери Алексея Баталова, Маши. Помимо этого, были изъяты упакованные в пакеты документы.

"Там, возможно, и находятся письма Анны Ахматовой, о которых так много говорят и которые бесценны. Подобных рукописей в архиве Баталова было много", – подчеркнул юрист.

Уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова возбудили в сентябре 2020 года. По версии следствия, вдову и дочь актера Баталова обманным путем лишили недвижимости и крупной суммы денег.

Подозреваемыми по делу проходят артистка Наталия Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин. Им уже предъявили обвинение.

