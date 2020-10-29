Семья артистки Дрожжиной готова вернуть имущество родным Баталова

12:42
Фото: пресс-служба Хамовнического суда
Артистка Наталия Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин согласились вернуть имущество семье актера Алексея Баталова. Об этом сообщает ТАСС.
"...мои подзащитные готовы вернуть это имущество: 1/3 доли в квартире по улице Серафимовича, нежилое помещение там же и квартира по 1-му Самотечному переулку. Все это принадлежит Баталовым", – заявил адвокат Анатолий Кучерена.
По словам юриста, перечисленное имущество находится на ответственном хранении у Дрожжиной. Договор ренты между ней и семьей Баталова по-прежнему действителен.
Кучерена также отметил, что вдова актера не принимает недвижимость Баталова обратно. По этой причине следствие не снимает арест с указанной собственности.
Уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова возбудили в сентябре 2020 года. По версии следствия, вдову и дочь актера Баталова обманным путем лишили недвижимости и крупной суммы денег.
В связи с мошенничеством заслуженную артистку РФ Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина требуют арестовать.
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