Семья артистки Дрожжиной готова вернуть имущество родным Баталова

Фото: пресс-служба Хамовнического суда

Артистка Наталия Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин согласились вернуть имущество семье актера Алексея Баталова. Об этом сообщает ТАСС.

"...мои подзащитные готовы вернуть это имущество: 1/3 доли в квартире по улице Серафимовича, нежилое помещение там же и квартира по 1-му Самотечному переулку. Все это принадлежит Баталовым", – заявил адвокат Анатолий Кучерена.

По словам юриста, перечисленное имущество находится на ответственном хранении у Дрожжиной. Договор ренты между ней и семьей Баталова по-прежнему действителен.

Кучерена также отметил, что вдова актера не принимает недвижимость Баталова обратно. По этой причине следствие не снимает арест с указанной собственности.

Уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова возбудили в сентябре 2020 года. По версии следствия, вдову и дочь актера Баталова обманным путем лишили недвижимости и крупной суммы денег.

В связи с мошенничеством заслуженную артистку РФ Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина требуют арестовать.

