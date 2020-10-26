Следователи требуют арестовать Наталию Дрожжину по делу о мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Следствие потребовало арестовать заслуженную артистку РФ Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина в связи с мошенничеством в отношении имущества народного артиста СССР Алексея Баталова.

Как заявили ТАСС в пресс-службе Хамовнического районного суда, данное ходатайство было подано в инстанцию.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной, которые обвиняются по ст. 159 УК РФ", – заявили в пресс-службе суда.

Там добавили, что следователи потребовали избрание данной меры пресечения на срок до 18 декабря.

Дело было возбуждено в связи с установкой факта мошенничества с недвижимостью семьи Баталова. Вдову и дочь актера признали потерпевшими. Согласно данным следствия, они лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера и двух квартир, одна из которых расположена в центре Москвы.

В связи с этим Дрожжиной и Цивину были предъявлены обвинения, они были заключены под стражу. Было установлено, что они были знакомыми семьи Баталова.