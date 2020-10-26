Фигурантам дела о мошенничестве с имуществом семьи Баталова предъявили обвинения

10:49
Фото: СК РФ
Фигурантам уголовного дела о мошенничестве с имуществом семьи актера Алексея Баталова предъявлено обвинение. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина (часть 4 статья 159 УК РФ ("Мошенничество"). В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение", – говорится в сообщении.
Следователи подчеркнули, что в настоящее время фигуранты дела задержаны. С Цивиным и Дрожжиной уже проводятся необходимые следственные мероприятия. Специалисты в том числе намерены провести почерковедческую экспертизу. В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения.
По данным следствия, вдова и дочь Баталова обманом лишились недвижимости и крупной суммы денег. Речь идет о доле в четырехкомнатной квартире, мастерской актера и двух квартирах, одна из которых расположена в центре столицы.
Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года. Он был актером Центрального театра Российской армии и МХАТ имени Горького. Многим он запомнился по игре в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и других.
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