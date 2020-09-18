СК проверит факт хищения имущества семьи актера Алексея Баталова

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку информации о хищении недвижимости и денег семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе СК России подчеркнули, что руководитель ведомства потребовал незамедлительно возбудить уголовное дело, если будут выявлены соответствующие основания.

Ранее СМИ сообщили, что вдова Баталова Гитана Леонтенко и дочь актера не только лишились доли в четырехкомнатной квартире, но и мастерской актера, двух квартир и крупной суммы денег в размере 107 тысяч долларов. В совершении преступления они подозревают актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина.

В мае суд в Москве арестовал адвоката Сергея Щербакова, обвиняемого в аферах с недвижимостью на 250 миллионов рублей. Дела по данным правонарушениям были возбуждены в отношении шести человек.

