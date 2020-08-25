Мужчина продавал пенсионеркам лапшу и печенье под видом лекарств от рака

10:57
Фото: УВД по ЮВАО
Столичные полицейские задержали подозреваемого в хищении денег пенсионерок под видом продажи лекарства от рака. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника пресс-службы ГУ МВД РФ по городу Екатерину Гузь.
"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 31-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерок", – сказала Гузь.
По ее словам, на данный момент разыскиваются сообщники подозреваемого. Также полицейские проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям.
В полицию обратилась 79-летняя жительница столицы. Она рассказала, что в начале августа ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей медучреждения, и заявила, что у женщины плохие анализы и ей поставили предварительный диагноз – "рак".
После этого звонок якобы перевели на "специалиста онкоцентра", который предложил лекарство за 300 тысяч рублей.
"Мужчина привез коробку, которую положил в холодильник, сообщив, что ее сутки нельзя открывать", – рассказала Гузь.
После ухода курьера пенсионерка начала изучать полученный чек и увидела в нем грамматические ошибки, что ее насторожило. Женщина открыла коробку, в которой оказалась лапша быстрого приготовления.
С аналогичными заявлениями обратились еще две пожилые женщины. Общая сумма ущерба составила около 1,5 миллиона рублей.
В ходе оперативных действий были обнаружены коробки, в которых находилась лапша и печенье.
Ранее сообщалось, что полицейским удалось раскрыть преступную схему, с помощью которой злоумышленники похищали деньги у столичных пенсионеров. В рамках произошедшего сотрудниками правопорядка были задержаны семь подозреваемых.
Злоумышленники представлялись пожилым москвичам сотрудниками городских поликлиник и сообщали пенсионерам о якобы выявленных серьезных заболеваниях, предлагая для лечения дорогие медицинские препараты. Обманутые потерпевшие соглашались на покупку.
Курьеры, связанные со злоумышленниками, привозили пенсионерам упаковки с продукцией и забирали деньги. Через некоторое время потерпевшие обнаруживали, что под видом лекарств получили безвредные добавки.
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