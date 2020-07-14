В Москве задержали группу медиков за продажу поддельных лекарств

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Сотрудники столичной полиции задержали пятерых человек, которых подозревают в незаконном изготовлении и обороте незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На собственном производстве, расположенном на территории Москвы, они кустарным способом изготавливали различные виды лекарственных средств, содержащих гиалуроновую кислоту, для подкожных инъекций", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники продавали лекарства под маркой известного бренда. Готовые вещества разливали по стеклянным флаконам и наносили брендированные этикетки.

Полученный товар медики распространяли через оптовую косметическую компанию. Более того, подозреваемые активно рекламировали ее в интернете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238.1 Уголовного кодекса РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок").

Его фигурантами стали пятеро жителей Москвы в возрасте от 53 до 76 лет. В жилищах участников группы злоумышленников проведены обыски, изъяты препараты и документы-улики.

Росздравнадзор в конце июня сообщил о пресечении нелегального оборота онкопрепаратов в столичной аптеке. По предварительным данным, сумма реализации составила около двух миллионов рублей. Само лекарство изначально было разрешено только в Республике Крым.

