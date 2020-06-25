Росздравнадзор пресек нелегальный оборот онкопрепаратов в столичной аптеке

16:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В одной столичных аптек был пресечен нелегальный оборот препаратов для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Росздравнадзора по столице и Подмосковью.
"Аптека осуществляла розничную торговлю дистанционным способом без специального разрешения Росздравнадзора. Установлено, что препарат ранее поставлялся только в государственную аптечную сеть Республики Крым и на территории Москвы находится в гражданском обороте нелегально", – говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточняется, возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО "Русфарма".
В Росздравнадзоре подчеркнули, что в рамках административного расследования специалисты территориального органа выехали в аптеку, откуда курьер доставил лекарство в ходе контрольной закупки.
"В ходе выезда в помещении аптечного пункта обнаружены лекарственные препараты неустановленного происхождения, применяемые при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями и COVID-19", – рассказали в пресс-службе.
По предварительным данным, сумма реализации составила около двух миллионов рублей.
В пресс-службе добавили, что специалисты изъяли препараты, а помещение аптеки опечатали.
В конце мая Роспотребнадзор выдал первые разрешения на дистанционную реализацию лекарств. Ранее сообщалось, что онлайн-продажа препаратов доступна теперь трем крупным аптечным сетям в столице.
Закон об онлайн-продаже лекарств на время ЧС и эпидемий 3 апреля подписал президент РФ Владимир Путин. Он также предусматривает дистанционную продажу рецептурных препаратов. Ограничение касается только сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ.
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