Росздравнадзор пресек нелегальный оборот онкопрепаратов в столичной аптеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В одной столичных аптек был пресечен нелегальный оборот препаратов для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Росздравнадзора по столице и Подмосковью.

"Аптека осуществляла розничную торговлю дистанционным способом без специального разрешения Росздравнадзора. Установлено, что препарат ранее поставлялся только в государственную аптечную сеть Республики Крым и на территории Москвы находится в гражданском обороте нелегально", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО "Русфарма".

В Росздравнадзоре подчеркнули, что в рамках административного расследования специалисты территориального органа выехали в аптеку, откуда курьер доставил лекарство в ходе контрольной закупки.

"В ходе выезда в помещении аптечного пункта обнаружены лекарственные препараты неустановленного происхождения, применяемые при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями и COVID-19", – рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, сумма реализации составила около двух миллионов рублей.

В пресс-службе добавили, что специалисты изъяли препараты, а помещение аптеки опечатали.

В конце мая Роспотребнадзор выдал первые разрешения на дистанционную реализацию лекарств. Ранее сообщалось, что онлайн-продажа препаратов доступна теперь трем крупным аптечным сетям в столице.

Закон об онлайн-продаже лекарств на время ЧС и эпидемий 3 апреля подписал президент РФ Владимир Путин. Он также предусматривает дистанционную продажу рецептурных препаратов. Ограничение касается только сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ.