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Москва 24

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Происшествия

10:53

Полиция задержала злоумышленников после продажи дорогого лжелекарства пенсионерке

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров, передает ТАСС.

Злоумышленники звонили им и, представляясь сотрудниками онкологического центра, сообщали об обнаружении у них злокачественной опухоли. Они предлагали купить дорогостоящие лекарства для лечения.

В полицию обратилась 78-летняя москвичка. Злоумышленники рассказали пенсионерке, что анализы якобы выявили у нее злокачественное образование. Для лечения потерпевшей предложили приобрести дорогой препарат.

Испугавшись, заявительница согласилась. Курьер передал ей три емкости стоимостью более 470 тысяч рублей. Позже пенсионерка узнала, что ее обманули.

Задержаны и арестованы две женщины и один мужчина – уроженцы одного из государств ближнего зарубежья. Злоумышленники заявили, что в день они обзванивали от 20 до 50 человек.

Установлены обстоятельства еще одного аналогичного противоправного деяния. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В ноябре в Москве задержали мужчину, продавшего пенсионерке биологически активную добавку под видом дорогого лекарства. 89-летней москвичке позвонил неизвестный и убедил пожилую женщину, что у нее плохие анализы и срочно требуются дорогостоящие лекарства. Она согласилась и заплатила 720 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 25-летний приезжий. Он оказался причастен к еще трем аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей.

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