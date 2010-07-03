Полиция задержала мужчину после продажи пенсионерке БАДа за 720 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, продавшего пенсионерке биологически активную добавку под видом дорогого лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел с 89-летней жительницей столицы. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником медицинского учреждения и убедил пожилую женщину, что у нее плохие анализы и срочно требуются дорогостоящие лекарства.

Пенсионерка согласилась и заплатила 720 тысяч рублей неизвестному мужчине. Под видом лекарства он продал женщине дешевую биологически активную добавку.

Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника, которым оказался 25-летний приезжий. Следствие показало, что мужчина причастен к еще трем аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба пострадавшим превысила 1 миллион рублей.

По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество". С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Ранее москвичей предупредили об участившихся случаях мошенничества в отношении пенсионеров. Недобросовестные юридические фирмы навязывают пожилым гражданам избыточные и зачастую дорогие услуги.