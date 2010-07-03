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Москва 24

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Общество

15:50

СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

общество

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

СК РФ по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту отсутствия горячей воды у жителей села Санниково, сообщает пресс-служба ведомства.

О проблеме с водоснабжением стало известно после жалобы местной жительницы, которая обратилась с призывом о помощи к Дмитрию Медведеву во время его визита в село.

Отмечается, что горячей воды нет в трех жилых домах с 2016 года. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее РИА Новости сообщало, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил квартиру жительницы Санниково, которая пожаловалась премьеру на проблемы с водоснабжением, и пообещал за два дня выработать конкретное решение.

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