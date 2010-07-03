Сотрудники МВД задержали более 60 человек за мошенничество в сфере ЖКХ

Фото: Москва 24/ Александр Авилов

Сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, предварительно, от действий злоумышленников пострадали более 100 граждан.

Она уточнила, что обыски проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Тверской областях. Их проводили в помещениях, арендованных соучастниками в различных бизнес-центрах под офисы. В результате правоохранители нашли предметы и документы, которые могут послужить доказательствами для уголовных дел.

По данным полиции, злоумышленники входили в доверие к жильцам домов, сообщали им о предстоящем капитальном ремонте и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости. В группировку входило несколько самостоятельных групп, а их координацией занимались три лидера.

Волк рассказала, что чаще всего жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями. Возбуждены дела по статье "Мошенничество".