Бизнес на трагедии. Как лжегазовщики обманывают москвичей

В Москве активизировались мошенники, желающие заработать на доверчивости жителей после трагедии в Магнитогорске и Шахтах.

По информации телеканала Москва 24, злоумышленники входят в квартиры москвичей под видом представителей службы газовой безопасности. Они осматривают газовые трубы, а потом утверждают, что была обязательная программа по установке системы оповещения утечки газа.

Один из обманутых москвичей рассказал телеканалу, что оказался жертвой мошенника и заплатил лжесотруднику Мосгаза 10 тысяч рублей. Вместо обещанного газоанализатора мужчине установили дешевый уловитель запахов, к тому же неисправный. В похожей ситуации оказалась преподаватель Гульшат Уразалиева, которой мошенники пытались продать оборудование за 2900 рублей, однако ее супруг вовремя раскрыл обман и пригрозил лжегазовщикам полицией.

В управлении по эксплуатации внутридомового газового оборудования Мосгаза предупредили, что графики техобслуживания опубликованы на официальном сайте в общем доступе. Поэтому жильцы в любой момент могут уточнить, когда ждать мастера.

Кроме того, по телефону 04 можно связаться с диспетчерами, чтобы убедиться, действительно ли визитеры работают в организации. Также подчеркивается, что сотрудники Мосгаза всегда приходят по графику. Мастер приходит один, он должен быть одет в форму темно-синего цвета с логотипом "Мосгаз" на куртке, также у него при себе должно быть удостоверение с фотографией.

В понедельник, 14 января, в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Частично обрушились восьмой и девятый этажи. Погиб один человек, семерых местных жителей удалось спасти.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что семье погибшей женщины выплатят миллион рублей и окажут финансовую помощь всем пострадавшим.

31 декабря обрушился подъезд жилого дома в Магнитогорске. Погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело. Дмитрий Медведев сообщил, что на помощь пострадавшим из резервного фонда правительства РФ направлено 147 миллионов рублей. Глава кабмина отметил, что размер помощи каждой семье будет зависеть от площади утраченного жилья. Региональные выплаты составят 93 миллиона рублей, местные власти будут выступать оператором федеральных выплат.