Москвичей предупредили о мошенниках с водосчетчиками

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Москвичам рассказали, как не стать жертвой мошенников, которые предлагают проверить или заменить приборы учета воды. Список необходимых действий опубликовал портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что людям периодически поступают звонки от аферистов, которые представляются сотрудниками официальных организаций и предлагают поверить или заменить приборы учета воды.

Специалисты пояснили, что общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в Москве занимается только ГБУ "Единый информационно-расчетный центр города Москвы". При этом сотрудники центра не звонят москвичам и не приходят с личными визитами.

Также нужно помнить дату очередной поверки индивидуального прибора учета, информацию о счетчиках, подрядных организациях, которые имеют лицензию на поверку.

Мошенники, кроме того, не могут рассказать, откуда они узнали контакты и сведения о конкретном индивидуальном счетчике. Они могут агрессивно ответить на вопрос о том, есть ли данные об их организации в управляющей компании.