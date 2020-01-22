В Волгограде задержали лжеюристов, обманувших 50 человек на 30 млн руб

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде задержали группу лжеюристов, заключавших фиктивные договоры об оказании юридических услуг. От их действий пострадали 50 человек, ущерб оценивается в 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

По версии следствия, трое жителей Саратовский, Пензенской и Волгоградской областей организовали Региональный центр юридической помощи, создали кол-центр, сотрудники которого звонили жителям Волгограда и предлагали юридические услуги.

Сотрудники центра, не имевшие специального образования, заключали договоры, выполнять которые никто не собирался. В случае жалоб клиентов заставляли подписывать акты выполненных работ и советовали обращаться в суд. Большинство пострадавших – пенсионеры и многодетные семьи.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, его фигурантами стали 10 человек. Трое подозреваемых арестованы, двоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще пятерым избрана мера в виде обязательной явки.

Ранее столичная полиция задержала подозреваемого в мошенничестве в отношении 86-летней пенсионерки. Он продал женщине лекарство за 4 тысячи долларов. В ампуле оказались витамины стоимостью менее 200 рублей.