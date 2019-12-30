Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

11:55

Пожилая москвичка заплатила 4 тыс долларов за дешевые витамины

происшествия криминал суды

Фото: depositphotos/areeya

Столичная полиция задержала подозреваемого в мошенничестве в отношении 86-летней пенсионерки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На городской телефон потерпевшей позвонил неизвестный, представившись врачом поликлиники. Он сообщил москвичке, что у нее обнаружена опасная болезнь, при которой необходимо принимать специальный препарат.

Испугавшись, пенсионерка согласилась купить предложенное лекарство. Тогда мужчина приехал к ней и передал ампулу с жидким веществом, а женщина заплатила за полученное "лекарство" 4 тысячи долларов.

Не дождавшись повторного звонка от медика, москвичка поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию, в результате было установлено, что в ампуле находились витамины стоимостью менее 200 рублей.

Подозреваемый задержан и арестован. Предварительное расследование продолжается.

Ранее магазин ножей обокрали на 7,7 миллиона рублей в Москве. Злоумышленники путем отжатия оконной рамы проникли в магазин импортных ножей, взломали сейф и выкрали оттуда денежные средства.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика