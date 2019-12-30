Пожилая москвичка заплатила 4 тыс долларов за дешевые витамины

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Столичная полиция задержала подозреваемого в мошенничестве в отношении 86-летней пенсионерки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На городской телефон потерпевшей позвонил неизвестный, представившись врачом поликлиники. Он сообщил москвичке, что у нее обнаружена опасная болезнь, при которой необходимо принимать специальный препарат.

Испугавшись, пенсионерка согласилась купить предложенное лекарство. Тогда мужчина приехал к ней и передал ампулу с жидким веществом, а женщина заплатила за полученное "лекарство" 4 тысячи долларов.

Не дождавшись повторного звонка от медика, москвичка поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию, в результате было установлено, что в ампуле находились витамины стоимостью менее 200 рублей.

Подозреваемый задержан и арестован. Предварительное расследование продолжается.

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