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Общество

14:08

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Департамент регбезопасности предупредил о новом виде финансового мошенничества

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
общество безопасность экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупредили жителей столицы о новом виде финансового мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами посредством почтовых отправлений постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора", – заявили в департаменте.

В постановлениях, которые рассылают москвичам, указаны реквизиты счетов мошенников. Как следствие, невнимательный или неосведомленный гражданин может стать жертвой обмана.

В департаменте регбезопасности призвали граждан относиться к таким рассылкам критически. Даже если в отношении москвичей проводились контрольно-надзорные мероприятия, взыскания или иные штрафные санкции налагаются только официальным протоколом.

При получении фальшивой рассылки рекомендуется обратиться в управление Роспотребнадзора по Москве. В частности, это можно сделать через особую электронную форму "Прием обращений граждан" на официальном сайте ведомства.

Ранее российские банки призвали бороться с мошенническими переводами с помощью новой системы блокировки сомнительных переводов. По нынешним правилам, банк-отправитель денежных средств имеет право заблокировать перевод клиента на два дня, если возникают вопросы к его законности.

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