В СКР создали спецотдел по расследованию киберпреступлений

15:06
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Следственный комитет России (СКР) создал спецподразделение, которое займется расследованием в компьютерной сфере, в связи с ростом их числа в последние годы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Председателем СКР подписан приказ о создании в составе Главного следственного управления нового подразделения – отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, в прошлом году было совершено более 170 тысяч таких преступлений, а за три квартала текущего года их количество составило более чем 200 тысяч по всей стране.
По данным СКР, расследование киберпреступлений представляет особую сложность, что объясняется не только их спецификой и неочевидностью, "но и присущим им межрегиональным и международным характером".
В конце ноября стало известно, что ущерб от киберпреступлений в отношении российских банков и их клиентов в России сократился на 85%. Злоумышленники переключились на иностранные финансовые организации.
Как выяснили эксперты по кибербезопасности, с середины 2018 года значительно сократился ущерб от всех видов мошенничества с использованием вредоносного кода. Объем хищений с троянов для компьютеров сократился на 89%, с помощью троянов для мобильных телефонов упал на 43%.
Ранее сообщалось, что в России планируют создать систему мониторинга, чтобы автоматически выявлять сомнительные денежные переводы, которые делаются без ведома владельцев банковских счетов. Антифрод-систему хотят создать при участии Национальной системы платежных карт. Кроме того, рассматривается возможность возвращать гражданам деньги со счетов мошенников без суда.
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