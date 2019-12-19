СК проверит данные о мошенничестве юристов в столице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет (СК) проверяет информацию СМИ о мошенничестве столичной юридической фирмы.

Как рассказали Агентству "Москва" в СК по городу, в результате противоправных действий пострадали десятки человек.

В сюжете одного из федеральных каналов говорилось, что граждане заплатили сотни тысяч рублей и не получили юридическую помощь, пояснили в СК.

В частности, пожилой женщине-инвалиду обещали оформить документы на жилье и обманным путем получили от нее 360 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что СК проверит информацию о мошенничестве с квартирой ветерана Великой Отечественной войны.