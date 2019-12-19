СК проверит данные о мошенничестве юристов в столице

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет (СК) проверяет информацию СМИ о мошенничестве столичной юридической фирмы.
Как рассказали Агентству "Москва" в СК по городу, в результате противоправных действий пострадали десятки человек.
В сюжете одного из федеральных каналов говорилось, что граждане заплатили сотни тысяч рублей и не получили юридическую помощь, пояснили в СК.
В частности, пожилой женщине-инвалиду обещали оформить документы на жилье и обманным путем получили от нее 360 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что СК проверит информацию о мошенничестве с квартирой ветерана Великой Отечественной войны.